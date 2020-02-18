البريطانية لوسي بطلة المرحلة الأولى لطواف دبي النسائي الدولي

المصدر: دبي - محمود شلبي

توجت اللاعبة البريطانية لوسي فان جارنر لاعبة فريق هيتيك النرويجي، بطلة للمرحلة الأولى من طواف دبي النسائي الدولي الأول «مرحلة نشاما للتطوير العقاري» التي أقيمت أمس، في افتتاح مراحل الطواف.

وجاءت اللاعبة تاسيانا شاريوفا من بيلاروسيا ثانية، فيما احتلت لاعبة فريق الإمارات سماح خالد المركز الثالث. وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت من أمام فندق هوليداي إن فيستفال سيتي لمسافة 99 كم واختتمت في تاون سكوير دبي، وشهد السباق سرعة فائقة من الفرق وانتهى في وقت متميز وقبل الموعد المحدد بـ20 دقيقة وحفل بمنافسة قوية ومثيرة وتكتيكات فنية متقدمة.

وبالنسبة لقمصان التميز فقد حصلت اللاعبة البريطانية لوسي، على القميصين الأحمر الخاص بمتصدرة السباق والأخضر المتصدرة للإسبرنت، فيما نالت لاعبة باسو بايكس القميص الأبيض المخصص لفئة تحت 23 سنة.

وكانت نورة الجسمي مديرة الطواف وعبدالناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات قد قاما بإطلاق شارة انطلاق المرحلة فيما قام أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ومعه نورة الجسمي، بتتويج الفائزات وصاحبات قمصان التميز، وستنطلق في التاسعة والنصف من صباح اليوم، من أمام فندق هوليداي إن فيستفال سيتي، المرحلة الثانية للطواف «مرحلة السوق الحرة بدبي» لمسافة 106 كم وتختتم أمام سوق الينابيع بالجميرا.

افتتاح الطواف

وأقامت اللجنة المنظمة لطواف دبي النسائي الدولي حفل افتتاح الطواف بمنطقة تايم سكوير دبي، بحضور معالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وأسامة الشعفار رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعدد كبير من الشخصيات والقيادات الرياضية في الدولة وجمهور كبير حرص على الحضور للمشاركة في الاحتفال بهذا الحدث الرياضي الدولي، وتضمن الحفل الذي أقيم في أجواء مثالية تقديم العديد من الفقرات الشيقة التي أظهرت المهارات الفنية في قيادة الدراجة.

كما تم تقديم الفرق المشاركة في الطواف وعددها 17 فريقاً من مختلف دول العالم للجماهير التي حرصت على تشجيع اللاعبات المشاركات واختتم الحفل بالألعاب النارية التي زينت سماء المنطقة.

شكر للرعاية

وتقدم أسامة الشعفار بالشكر والامتنان إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على رعايتها الكريمة للطواف النسائي الدولي الأول في الشرق الأوسط الذي نتمنى أن يخرج بالصورة المشرفة التي تعودنا عليها في تنظيم الطوافات الدولية السابقة في دبي.

وأثنى الشعفار على حضور معالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي حفل الافتتاح والذي سيكون دافعاً لمواصلة الجهود لكي يخرج الطواف في أزهى صورة ويعكس الاهتمام الذي تلقاه الدراجات من أهتمام ودعم المسؤولين، وقدم الشعفار الشكر إلى مديرة الطواف نورة الجسمي عضو مجلس الإدارة وجميع الأعضاء على جهودهم الكبيرة والمقدرة للإعداد والتجهيز للطواف .