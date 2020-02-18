«النصر» بطل الدولة لفردي ألعاب القوى

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

توّج نادي النصر، بطلاً لبطولة الدولة الفردية لألعاب القوى، التي أقيمت في نادي الثقة بالشارقة، بمشاركة 22 نادياً من مختلف الفئات، بعدما حقق نتائج بارزة على مستوى الرجال، بحصوله على المراكز الأول في سباق 400 متر عدو، عن طريق سفيان المسعودي.

والذي شارك زملاءه نصيب سالمين ومهدي أشرف وصالح عبد الرحمن، الفوز بسباق التتابع 4×100م، كما احتل خليفة النعيمي وخالد سعيد خميس عداءي النصر، المركز الأول في سباقي 1500م جري و400 م حواجز بالترتيب، وفاز محمد عمر بمسابقة الإطاحة بالمطرقة، وحقق النصر المراكز الأولى في منافسات فئة الناشئين عن طريق أحمد الشبراوي في سباقي 110م حواجز والوثب العالي، وسعيد محمد نور في الوثب الطويل، وسلمان مدين في الإطاحة بالمطرقة.