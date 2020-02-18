وفد الرياضات البحرية يشيد بجولة الكويت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد وفد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية من دولة الكويت، بعدما تابع فعاليات الجولة الأولى، من بطولة العالم للدراجات المائية 2020، والتي اختتمت مؤخراً هناك، بمشاركة كبار النجوم العالميين والنجمات العالميات من مختلف البلدان، يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات.

وضم الوفد كلاً من حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس الاتحاد، وحسن محمد الزعابي عضو مجلس الإدارة، حيث لبى الوفد دعوة النادي الكويتي للرياضات البحرية لمتابعة الحدث الكبير في إطار توطيد العلاقات بين المؤسسات الرياضية الخليجية، والتقى أعضاء وفد الاتحاد، بالمسؤولين في النادي الكويتي للرياضات البحرية.

واللجنة العليا المنظمة للحدث وتابعوا حفلي الافتتاح والختام، وحرصوا على الالتقاء بالمسؤولين في الوفود الدولية ومن بينهم الإيطالي الدكتور رافئيل كيولي رئيس الاتحاد الدولي، ومواطنه نيكولا دي سان جريمانو المروج العام للبطولة وعدد من الشخصيات، حرص الوفد على تقديم المساندة والدعم المعنوي لممثلي الأندية البحرية بالدولة المشاركين في الحدث وهم فرق أبوظبي والفيكتوري تيم والشارقة.

والتي سجلت حضورا لافتا ومميزا في المنافسات المختلفة بفئات الحركات الاستعراضية، وجالس محترفين -جي بي 1 وواقف محترفين -جي بي 1 وواقف سيدات -جي بي 1. وأشاد حريز المر بالنتائج المسجلة من «أسياد البحر» في الجولة المونديالية الأولى، وبالتنظيم المثالي من قبل الأشقاء في الكويت، أعضاء اللجنة العليا المنظمة لأولى جولات بطولة العالم، وشكرهم على الدعوة الكريمة التي وجهت لاتحاد الإمارات لحضور الحدث والحفاوة البالغة في الاستقبال، وهو أمر ليس بغريب على أهل الكويت.