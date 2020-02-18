8 فرق تدشن الكأس الذهبية للبولو اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تنطلق اليوم، منافسات بطولة «كأس بنك ستاندرد تشارترد الذهبية» للبولو، والتي تحتضنها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، بمشاركة أبرع نجوم اللعبة في العالم.

ضمن ثمانية فرق قسمت إلى مجموعتين. ورصد مجلس دبي الرياضي جائزة مالية قدرها نصف مليون درهم يحصل منها الفائز على 350 ألف درهم بينما يحصل الثاني على 150 ألف درهم. ويقص شريط منافسات العام الحالي فريقا الشيخة علياء، وذئاب دبي بينما تقام المباراة الثانية عند الرابعة عصراً وتجمع بين فريق غنتوت وأبوظبي وتقام يوم غد الأربعاء مباراتان مماثلتان تجمع الأولى بين فريقي الحبتور وزيدان، وتجمع الثانية بين فريقي الإمارات وبنجاش.