«تحدي الجوجيتسو» ينطلق في مبادلة أرينا الخميس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق النسخة السادسة من بطولة التحدي للجوجيتسو، يوم الخميس المقبل، وسط إقبال واسع من اللاعبين الصغار والأشبال والناشئين تحت سن 18 سنة، للمنافسة على مدى ثلاثة أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتأتي هذه البطولة في إطار سعي اتحاد الإمارات للجوجيتسو لاكتشاف المواهب واللاعبين المميزين تمهيداً لضمهم إلى صفوف المنتخب الوطني.

وتشهد منافسات اليوم الأول من البطولة منافسات اللاعبين من فئة الأطفال في الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي، فيما جرى تخصيص باقي أيام البطولة لمنافسات البراعم والصغار والأشبال والناشئين، ويشهد اليوم الثاني منافسات الفتيات لفئة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق، ومن ثم تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات الفتية لفئة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق، وبلغت نسبة التسجيل في البطولة أكثر من 90%.

وذلك قبل نحو أسبوع من انطلاق المنافسات وسط تواجد قوي للاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، وقد أمضى اللاعبون الكثير من الوقت في تدريبات يومية متواصلة استعداداً لخوض غمار هذه المنافسات المهمة في رحلتهم الرياضية.

غرس روح التحدي

وقال منصور محمد الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد: تندرج البطولة في إطار أهداف الاتحاد، المواكبة لرؤية القيادة الرشيدة، لترسيخ حضور هذه الرياضة في المجتمع الإماراتي وتوسيع قاعدتها الشعبية، انطلاقاً من التركيز على صغار السن ودعمهم وتأهليهم كونهم يعكسون المستقبل المشرق للعبة في الإمارات.

وأضاف: يساهم تنظيم مثل هذه البطولات المخصصة لأبنائنا دون سن الـ 18 في غرس روح التحدي والعزيمة والثقة والتصميم في نفوسهم، فضلاً عن بناء قدراتهم الجسدية وإثبات الذات والتعامل بمسؤولية مع مختلف المواقف والتحديات. وتابع الظاهري: معدل التسجيل المرتفع في البطولة يبين مدى اهتمام المجتمع المحلي بالرياضة.

والإقبال الكبير من أولياء الأمور لإيجاد فرصة مناسبة تتيح لأبنائهم ممارسة الجوجيتسو ضمن أجواء احترافية متميزة، وتوجه الظاهري بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمه المستمر لرياضة الجوجيتسو، وجهوده الحثيثة، وثقته التي منحها للاتحاد واللاعبين.