«هاتريك» لخيول منصور بن زايد في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ثلاثة انتصارات «هاتريك»، في الحفل الثاني عشر، لنادي أبوظبي للفروسية، والذي نظمه بمضماره العشبي، أول من أمس، واشتمل على 6 أشواط ساخنة.

وجاء فوز خيول سموه عن طريق «مرزقة» و«جوال» و«صمود»، في الأشواط الثالث والرابع والسادس على التوالي، خلال الحفل الذي حظي بحضور جماهيري كبير، وتميز بالإثارة والتحدي، وجاء فوز «مرزقة» بلقب سباق بطولة الإمارات الكلاسيكية للمهرات في الشوط الثالث لمسافة الميل، بعد أن تخطت منافساتها «ظفرة»، التي كانت المرشحة الأولى من قبل غالبية الجماهير للقب.

لكن المهرة الفائزة، تمكنت من انتزاع المركز الأول، بقيادة الفارس جيم كرولي، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 1:44:82 دقيقة، تاركة المركز الثاني بفارق نصف طول لـ «ظفرة»، العائدة للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بقيادة فابريس فيرون.

شوط المهور

وأتبعه في الشوط الرابع لسباق الإمارات الكلاسيكي، المخصص للمهور لمسافة 1600 متر، فوز «جوال» بقيادة جيم كرولي أيضاً (والمدرب ماجد الجهوري)، في زمن قدره 1:44:08 دقيقة، بفارق طولين عن «مشير الوثبة» لياس للسباقات، بقيادة ريتشارد مولن، وختمت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تألقها في الشوط السادس الأخير على لقب «شيك مان»، لمسافة 2200 متر، بنيل المركزين الأول والثاني، عن طريق «صمود» الذي توج باللقب، بقيادة ريتشارد مولن، في زمن قدره 2:29:31 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق طولين «وعد»، بقيادة الفارس نوبل جاربوت.

فيما ذهب لقب الشوط الأول من سباق «داماس» لمسافة 1400 متر، إلى «فايزة» لجمعة مبارك الجنيبي، بقيادة الفارس ساندرو بايفا، قاطعة المسافة في زمن قدره 1:29:95 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طولين وربع الطول «سند» لياس للسباقات، بقيادة نويل جاربوت.

لقب الشهامة

ونال «جريلي» لصالح عمر علي بن حيدر لقب «الشهامة» في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، والتي قطعها في 1:22:97 دقيقة، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وأحرز المركز الثاني بفارق طول «راكونتيور»، العائد إلى ماجد بن مصبح المهيري، بقيادة برناردو بينيرو، وحافظ خالد النابودة على لقبه المحبب، كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة الميل، بإحراز المركزين الأول والثاني، عن طريق «إيه إف أشرس»، الذي توج باللقب، بقيادة الفارس تاج أوشي، قاطعاً المسافة في 1:44:63 دقيقة.

وجاء ثانياً بفارق طولين وربع الطول «إيه إف حكيم»، بقيادة برناردو بينيرو، وعقب نهاية الأشواط، شارك في تتويج الفائزين، كيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.