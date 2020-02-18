هاليب: سعيدة بالعـودة إلى دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرحت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم وبطلة سوق دبي الحرة لتنس السيدات في نسخة 2015 أنها سعيدة بالعودة إلى دبي مرة أخرى.

وقالت: «من السهل التأقلم مع هذه المدينة الجميلة، ولقد بدأت تحضيرات الموسم هنا، وكانت تجربة رائعة». وأضافت: عقب بطولة أستراليا، لم أبذل جهوداً كثيرة، وعدت إلى المنزل وقضيت أسبوعين مع عائلتي وأصدقائي وأعدت شحن بطارياتي من جديد وأنا على أتم الاستعداد للمباريات.

وكشفت اللاعبة الرومانية أنها لا تشغل تفكيرها بإحراز لقب آخر في دبي ولكن الأهم بالنسبة لها هو الفوز في كل مباراة، وقالت: سأبذل قصارى جهدي كل يوم، وسنرى إلى أي مدى يمكنني الذهاب، وبالتأكيد لدي ذكريات رائعة منذ حصولي على اللقب في 2015، وكل مباراة صعبـة، ولا أفكر حالياً إلا في تحقيق الفوز في المباراة الأولى.

ووصفت سيمونا هاليب عودة اللاعبة البلجيكية المخضرمة كيم كليسترز (36 عاماً) بعد إعلان اعتزالها في 2012، مكسباً لرياضة التنس، وتابعت قائلة: تدربنا معاً، وكانت تلعب بشكل جيد، وفي كل مرة يمكننا أن نتعلم من الأبطال الكبار، ولقد لعبت ضدها قبل أن تعتزل في بطولة بريسبان، إنها بطلة كبيرة، وأنا متأكدة من أنها تعرف كيفية التعامل مع هذه العودة، وهي ترى الحياة بطريقة مختلفة بعد أن أصبحت أماً لـ3 أطفال، إنها مصدر إلهام لنا جميعاً.

وحول مواجهتها المرتقبة مع الفائزة في مباراة التونسية أنس جابر والأمريكية أليسون ريسكي، أوضحت سيمونا هاليب أنها ستكون مباراة صعبة وقتالية بغض النظر عن اسم منافستها لأنه سبق أن واجهت كليهما.