أنس جابر تفجّـر أولى مفاجآت «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

فجرت التونسية أنس جابر المصنفة 45 عالميا، أول مفاجأة في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بتغلبها على الأمريكية أليسون ريسكي المصنفة 18 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس لحساب الدور الأول، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (7-6) و(1-6) و( 6-3) مواصلة بذلك تألقها في عالم «الساحرة الصفراء»، بعد أن نجحت في بلوغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وقدمت أنس جابر أداء قويا في المجموعة الأولى واستطاعت قلب تأخرها (2-0) إلى فوز بنتيجة 7-6، قبل أن يتراجع أداؤها في المجموعة الثانية وتخسر بنتيجة (6-1) بسبب إصابة في القدم، وتحاملت على نفسها في المجموعة الثالثة وتمكنت من استعادة مستواها وانتزاع فوز مستحق بنتيجة 6-3، وتضرب موعدا في الدور الثاني مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم وصاحبة لقب 2015.

وصرحت أنس جابر أن مواجهة أليسون كانت مهمة صعبة للغاية، لأنها لاعبة بدرجة مقاتلة وأنه ليس من السهل الفوز على لاعبة مثلها، وأضافت: كانت تلعب كرات صعبة وإرسالات قوية منذ بداية المباراة، وضرباتها مسطحة وخادعة، وكان من الصعب عليّ وضع الكرة في المكان المناسب، لذا ركزت على كسب أكثر ما يمكن من النقاط.

تشجيع

وكشفت اللاعبة التونسية أنها وجدت صعوبة في المجموعة الثانية التي خسرتها بنتيجة 6-1، حيث لم تكن قادرة على إيجاد الحلول وافتقدت التركيز، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى مدربها والتحاور معه عبر تحريك الرأس.

مشيرة إلى أنها تدين بنجاحها في المباراة إلى الجماهير التونسية التي حضرت بكثافة لمؤازرتها في الملعب رغم أن هتافهم وتشجيعهم على طريقة ملاعب كرة القدم كان يزعجها قليلاً، مبررة ذلك بكونهم لا يعرفون قوانين التنس التي تفرض السكوت التام أثناء اللعب، وأضافت: أتمنى ألا تكون أليسون قد انزعجت من هذا الأمر، لقد اعتذرت لها في نهاية المباراة.

وتابعت: الجماهير التونسية معروفة في كرة القدم، كانوا يعتقدون أنهم في نهائيات كأس العالم في روسيا مرة أخرى.

وعن اختيارها للمدرب التونسي عصام الجلالي مدربا لها خلال البطولة، قالت أنس جابر: الكثيرون لا يعلمون أن عصام الجلالي هو مدربي منذ 3 أو 4 سنوات، هو يساعدني كثيرا، كان معي في بطولة أستراليا المفتوحة ونحن نواصل العمل الذي بدأناه منذ فترة طويلة.

أحلام

من جهة أخرى، نجحت التشيكية باربورا ستريكوفا المصنفة 35 عالميا في الإطاحة بأحلام اللاعبة الواعدة الأمريكية أماندا أنيسيموفا (18 عاما) المصنفة 29 بعدما أقصتها من الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بتغلبها عليها في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (7-6)و(2-6)و(6-4) في ساعتين و33 دقيقة.

وضربت ستريكوفا موعدا في الدور الثاني غدا، مع الفائزة بين الكرواتية بيترا مارتيتش والتايبية هيش سو وي الخاسرة المحظوظة التي كان من المفترض أن تغادر البطولة بخسارتها في الدور التمهيدي أمام الأمريكية جنيفر برادي بمجموعتين دون رد، لكن انسحاب الهولندية كيكي بيرتينس منحها فرصة الوصول إلى الدور الأول من بوابة بطاقة «الخاسرة المحظوظة».

وفي المباراة الثانية، حققت البلجيكية ايليز ميرتنز المصنفة 19 فوزا سهلا على حساب الصينية كيانغ وانغ المصنفة 27 بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-0)، واحتاجت ايليز إلى 63 دقيقة فقط لإنهاء مغامرة كيانغ في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات.