9 مباريات اليوم لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات

المصدر: ( دبي- البيان الرياضي)

تقام 9 مباريات اليوم لحساب الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، منها 4 مواجهات نارية على الملعب الرئيسي.

حيث تلتقي الساعة الثانية بعد الظهر الأوكرانية ايلينا سفيتولينا مع الأمريكية جنيفر برادي، تعقبها مباراة حاملة اللقب السويسرية بيليندا بينشيتش مع الروسية اناستازيا بافليشنكوفا، وتنطلق مباراة الأمريكية صوفيا كينين مع الكازاخية ايلينا ريباكينا، تليها مباراة البلاروسية أرينا سابالينكا التشيكية ماريا ساكاري. وتلتقي على الملعب رقم 1، كل من التشيكية كارولينا موشوفا مع مواطنتها كاترينا سينياكوفا، تليها مباراة الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش مع البلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش، ثم مباراة الروسية فيرونيكا كوديرماتوفا والأوكرانية داينا ياسترمسكا، تعقبها مباراة الكرواتية بيترا مارتيتش مع التايبية هيش سو وي، وتختتم مباريات الملعب رقم 1 بمباراة الرومانية سورانا مع الأستونية أنيت كونتافيت.