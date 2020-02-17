الفجيرة البحري ينظم بطولة الصيد بقوارب الكاياك

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

اعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية تنظيمه لبطولة الصيد بقوارب الكاياك وذلك يوم الجمعة المقبل بكورنيش الفجيرة وعقد احمد ابراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري مؤتمرا صحفيا شرح من خلال تفاصيل الحدث الذي يقام لاول مرة على مستوى دولة الامارات و دول الخليج العربي وذلك في البحار المفتوحة و تحت اشراف الجمعية الدولية لصيد الاسماك.



منوها إلى ان باب التسجيل سيكون مفتوحاً حتى صباح الجمعة المقبل ويتوقع مشاركة اكثر من 70 متسابقاً خلال هذه الجولة لافتا إلى ان المشاركة ستكون مفتوحة للجميع من محترفين وهواة فوق اعمار 18 سنة وسيسمح بمشاركة الناشئين والاشبال بصحبة مرافق فوق 18 سنه وتم رصد جوائز نقدية وعينيه وميداليات للفائزين من المركز الاول وحتى الثالث في كل فئة بواقع 3 جوائز نقدية لفئة السيدات الى جانب جوائز لاطول سمكة واثقل سمكة

كما اشار الى انه تم وضع كافة الترتيبات الامنية واللوجستية لاقامة الحدث والذي يعتبر الاول من نوعه متمنيا التوفيق لكافة المشاركين من خلال هذه التجربة الاولى على مستوى الدولة