التونسية أنس جابر تفجّر أول مفاجأة في "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

فجرت التونسية أنس جابر المصنفة 45 عالميا، أول مفاجأة في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بتغلبها على الأمريكية أليسون ريسكي المصنفة 18 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الدور الأول، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (7-6)و(1-6) و( 6-3) مواصلة بذلك تألقها في عالم "الساحرة الصفراء"، بعد أن نجحت في بلوغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وقدمت أنس جابر أداء قويا في المجموعة الأولى واستطاعت قلب تاخرها (2-0) إلى فوز بنتيجة 7-6، قبل أن يتراجع أداؤها في المجموعة الثانية وتخسر بنتيجة (6-1) بسبب إصابة في القدم، وتحاملت على نفسها في المجموعة الثالثة وتمكنت من استعادة مستواها وانتزاع فوز مستحق بنتيجة 6-3، وتضرب موعدا في الدور الثاني مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم وصاحبة لقب 2015.