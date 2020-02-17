سيمونا هاليب: سعيدة بالعودة إلى دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي-تصوير: دينيس مالاري

صرحت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم وبطلة سوق دبي الحرة لتنس السيدات في نسخة 2015 أنها سعيدة بالعودة إلى دبي مرة أخرى، وقالت: "من السهل التأقلم مع هذه المدينة الجميلة، لقد بدأت تحضيرات الموسم هنا، كانت تجربة رائعة"..وأضافت:" عقب بطولة أستراليا، لم أبذل جهودا كثيرة، عدت إلى المنزل وقضيت أسبوعين مع عائلتي وأصدقائي وأعدت شحن بطارياتي من جديد وأنا على أتم الاستعداد للمباريات.

وكشفت اللاعبة الرومانية أنها لا تشغل تفكيرها بإحراز لقب آخر في دبي ولكن الأهم بالنسبة لها هو الفوز في كل مباراة، وقالت: سأبذل قصارى جهدي كل يوم، وسنرى إلى أي مدى يمكنني الذهاب، بالتأكيد لدي ذكريات رائعة منذ حصولي على اللقب في 2015، كل مباراة صعبـة، ولا أفكر حاليا، إلا في تحقيق الفوز في المباراة الأولى.

ووصفت سيمونا هاليب عودة اللاعبة البلجيكية المخضرمة كيم كليسترز (36 عاما) بعد إعلان اعتزالها في 2012، مكسب لرياضة التنس، وتابعت قائلة: تدربنا معا، وكانت تلعب بشكل جيد، في كل مرة يمكننا أن نتعلم من الأبطال الكبار، لقد لعبت ضدها قبل أن تعتزل في بطولة بريسبان، كنت حينها لاعبة في بداية الطريق والامر مختلف الآن، أذكر أني خسرت منها في المجموعة الأولى 6-0، ولم أتمكن من لمس الكرة ولكن في المجموعة الثانية تحسن أدائي و خسرت 6-4، حصولها على بطولة غراند سلام بعد إنجابها طفلتها أمر رائع، إنها بطلة كبيرة، أنا متاكدة أنها تعرف كيفية التعامل مع هذه العودة، وهي ترى الحياة بطريقة مختلفة بعد أن أصبحت أما لـ3 أطفال، إنها مصدر إلهام لنا جميعا.