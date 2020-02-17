ستريكوفا تطيح بأحلام أنيسيموفا في "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نجحت التشيكية باربورا ستريكوفا المصنفة 35 عالميا في الإطاحة بأحلام اللاعبة الواعدة الأمريكية أماندا أنيسيموفا (18 عاما) المصنفة 29 بعدما أقصتها من الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بتغلبها عليها في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (7-6)و(2-6)و(6-4) في ساعتين و33 دقيقة .

وضربت ستريكوفا موعدا في الدور الثاني بعد غد، مع الفائزة بين الكرواتية بيترا مارتيتش والتايبية هيش سو وي الخاسرة المحظوظة التي كان من المفترض ان تغادر البطولة بخسارتها في الدور التمهيدي أمام الأمريكية جنيفر برادي بمجموعتين دون رد، لكن انسحاب الهولندية كيكي بيرتينس منحها فرصة الوصول إلى الدور الأول من بوابة بطاقة "الخاسرة المحظوظة".

وفي المباراة الثانية، حققت البلجيكية ايليز ميرتنز المصنفة 19 فوزا سهلا على حساب الصينية كيانغ وانغ المصنفة 27 بمجموعتين دون رد بواقع(6-3)و(6-0)، واحتاجت ايليز إلى 63 دقيقة فقط لإنهاء مغامرة كيانغ في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات.