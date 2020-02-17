بينشيتش: جاهزة للدفاع عن اللقب

المصدر: (دبي-البيان الرياضي)

صرحت السويسرية بيليندا بينشيتش، المصنفة 5 عالمياً، أنها جاهزة للدفاع عن لقبها، وأنها تشعر أنها بحالة جيدة، لأنها بذلت جهوداً كبيرة لتجهيز نفسها للموسم الجديد، مشيرة إلى أن بطولة سوق دبي الحرة للتنس، تتميز بمشاركة كبار المصنفات في العالم، ولذلك تكون مباريات الدور الأول صعبة للغاية، بما فيها مباراتها التي تخوضها أمام الروسية اناستازيا بافليشنكوفا، المصنفة 33، غداً، وأضافت: أعتقد أنه عليك أن تهزم الجميع، إذا كنت تتطلع إلى الوصول إلى أبعد دور في البطولة، لقد حصلت على اللقب في العام الماضي، وما علي فعله الآن، هو اللعب بشكل جيد.

وكشفت اللاعبة السويسرية، أن المشاركة في الألعاب الأولمبية، تأتي في مقدم أولوياتها في العام الحالي، وقالت: بالنسبة لي، الأولمبياد علامة فارقة في مشواري، وسأكون سعيدة بالمشاركة لأول مرة، ولقاء مختلف الرياضيين في هذا المحفل الكبير والاستثنائي في مسيرة كل لاعب.

وحول ما إذا كانت قد قامت بتجربة القفز بالمظلات، احتفالاً بفوزها بلقب العالم الماضي، قالت بيليندا بينشيتش: إنه سؤال جيد، أشعر بخيبة أمل شديدة، لعدم وفاء شخص بوعوده (ضاحكة)، سأحاول دفعه إلى القفز بالمظلات الآن، لكن سيكون الأمر صعباً.