ختام أنجح نسخة لـ«بريميرليغ دبي للكاراتيه»

المصدر: دبي- علي شدهان

أسدل الستار أمس على أنجح نسخة من جولة (بريميرليغ) دبي للكاراتيه في صالة نادي الوصل، والتي أقيمت خلال الفترة من 14 حتى 16 الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ونظمها اتحاد الإمارات للكاراتيه بإشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة 600 لاعب ولاعبة مثلوا 57 فريقاً من 85 دولة، بينها 8 دول عربية في طليعتها الإمارات.

وحظيت الجولة بإجماع المشاركين والحضور بأنها الأنجح تنظيمياً وفنياً، خصوصاً أن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، قد خيّم على مجريات المباريات، وأضفى نوعاً من الإثارة والندية والحماس.

وشهد اليوم الختامي للجولة اهتماماً رسمياً عالي المستوى، بحضور معالي حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء الوفود المشاركة في الحدث العالمي الكبير.