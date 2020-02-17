المري: فريق شرطة دبي استحق بحرفيته لقب «تحدي الإمارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بفريق شرطة دبي الفائز في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020 الذي أقيم للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي، مثمناً معاليه مستوى الأداء والحرفية العالية التي أثمرت عن تحقيق شرطة دبي المركز الأول للمرة الثانية على التوالي.

وقال معالي اللواء عبد الله الخليفة المري، أثناء تسلمه درع الفوز في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، من اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والمقدم مسعود إبراهيم الحماد، مدير الفريق: أهنئ كافة منتسبي شرطة دبي بالإنجاز الكبير بتحقيق المركز الأول في المجموع العام في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، وأشكر جميع اللجان وفرق العمل على كل ما قدموه من جهد وتفان وإخلاص لتحقيق هذا النجاح الباهر.

وأضاف معالي اللواء المري: إن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تحققها شرطة دبي باستمرار في مختلف المجالات، ما يعكس مستوى التخطيط والتطوير في عملية التأهيل والتدريب والبرامج النوعية التي يخضع لها المورد البشري في شرطة دبي، والتي أسهمت في صنع رجال شرطة قادرين على تأدية المهام بحرفية وكفاءة عالية، وهو ما تجلى في المهام التي يؤدونها، سواء في الواقع العملي، أو في المشاركات المحلية والعالمية، والتي حققوا فيها الإنجازات المشرفة، وإن نتائج هذا التحدي والفروقات في النقاط كانت متقاربة مع الفرق الأخرى، إلا أن الأداء والإصرار والتدريب النوعي أثمر في تحقيق هذا الفوز.