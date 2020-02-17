مكرمة حمدان بن محمد تسعد «النخبة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسعدت مكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الصقارين المشاركين في منافسات النخبة، أمس، بعدما تنازل عن جائزة المركز الأول، التي حققها طيره «الشبابي»، لصالح صاحب المركز الثاني، كما تشرفت البطولة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، منافسات النخبة الختامية في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وقام سموه بتتويج الفائزين في ختام المنافسات، التي شارك فيها أقوى 200 طير تنافسوا عبر الأشواط الثمانية.

وتعد هذه المكرمة، هي الثالثة للصقارين، من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، هذا الموسم، حيث وجّه سموه بمكرمة سخية، لتخصيص فئة جديدة للملاك العامة، مع جوائز مالية إضافية، تبلغ 4 ملايين درهم، كما وجّه سموه بالتنازل عن الجوائز المالية التي حصلت عليها طيوره في جميع الأشواط، لأصحاب المراكز التالية، وهو ما يمثل تشجيعاً كبيراً للصقارين‪.‬‬

وبحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات بالمركز، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمركز، ودميثان بن سويدان رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، جانباً من المنافسات، واطلع على الترتيبات التي وفرتها اللجنة المنظمة في مقر البطولة، المزود بأحداث التقنيات، لإتمام عملية التسجيل والقرعة وإنجاز الأشواط في وقت قياسي، وضمان الشفافية، وتوفير أدق النتائج للطيور، بالنظر للفوارق الزمنية البسيطة التي تشهدها الأشواط، بالنظر لقوة الطيور المشاركة، والخبرة التي يمتلكها الصقارون الذين يعتبرون الأفضل على مستوى الدولة.

جوائز

وبلغت قيمة الجوائز المالية المخصصة لأصحاب المركز الأول في بطولة النخبة، ضمن أشواط الفرخ والجرناس للشيوخ والعامة، 400 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و200 ألف درهم للمركز الثاني، و100 ألف درهم للمركز الثالث، وفي أشواط الفرخ والجرناس للعامة ملاك والحر والشاهين، 250 ألف درهم للمركز الأول، و100 ألف درهم للمركز الثاني، و50 ألف درهم للمركز الثالث.

وأسفرت النتائج في الشوط الأول للمحليين فئة حر فرخ، عن فوز «الطير الشبابي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 18.888 ثانية، وأهدى الطير «بخيت» جائزة المركز الأول، لمالكه سعيد هلال سالم بن طراف المنصوري في الشوط الثاني للمحليين، في فئة شاهين فرخ، مسجلاً زمناً قدره 18.671 ثانية.

وتصدر «إف 3» قمة الشوط الثالث للشيوخ فئة فرخ، عبر الطير «جاو 7070»، مسجلاً زمناً قدره 17.336 ثانية، وحلّق «إف 3» بالمركزين الأول والثاني في الشوط الرابع للشيوخ فئة جرناس، عبر الطير «مدريد»، والذي سجل 17.002 ثانية، وجاء في المركز الأول، والطير «عربون» الثاني، بزمن 17.062 ثانية.

وكان «مشكور» على موعد مع الصدارة في الشوط الخامس للعامة مفتوح فئة فرخ، وأهدى مالكه بطي خلفان بطي سالم القبيسي المركز الأول، بزمن 17.139 ثانية.

وأضاء «ظلام» الطريق للمركز الأول في الشوط السادس للعامة مفتوح فئة جرناس، وأهدى مالكه سيف جمال سيف محمد الحريز الناموس، بزمن 17.034 ثانية، وفي الشوط السابع للعامة مفتوح فرخ، حقق المركز الأول «ملفت» لمالكه محمد عبد الله الكندي، بزمن 18,064 ثانية، وفي الشوط الثامن للعامة مفتوح جرناس، حقق المركز الأول «شواق»، لمالكه سلطان المنصوري، بزمن 17,631 ثانية.