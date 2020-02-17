«أطلس 12» يعانق ناموس شراع دبي 60 قدماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج طاقم السفينة «أطلس 12»، لمالكها النوخذة أحمد راشد السويدي بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن روزنامة السابقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي، بمشاركة ما يزيد على 70 سفينة، رسمت أجمل صور الماضي بين أجمل الوجهات في الخليج العربي قبالة شواطئ دانة الدنيا دبي، حيث أبحرت لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج وصولاً إلى خط النهاية في شاطئ جميرا، وجاء في المركز الثاني طاقم السفينة «مفارج 91» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، وحل طاقم السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري في المركز الثالث، ونجح طاقم السفينة «حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي في الحصول على المركز الرابع، بينما جاء طاقم السفينة العديد 30 لمالكها النوخذة المخضرم محمد راشد الرميثي في المركز الخامس، وجاء سادساً وسابعاً طاقما السفينتين «الوصف 87 والشقي 96" لمالكهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش.

وجرت عقب نهاية السباق مباشرة وفي منصة الأبطال في مرفأ مراسي (بي أند أو) في جميرا مراسم تتويج أبطال السباق وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي مشرف الحدث.