طواف دبي النسائي الدولي ينطلق اليوم

المصدر: دبي - محمود شلبي

تنطلق في التاسعة والنصف من صباح اليوم، من أمام فندق هوليداي أن فيستفال سيتي، المرحلة الأولى من طواف دبي النسائي الدولي، الذي ينظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تحمل اسم «نشاما للتطوير العقاري»، 99 كم، ويشارك في الطواف الذي تبلغ مسافته الإجمالية 406 كم، ويقام من 4 مراحل، 17 فريقاً من مختلف دول العالم تضم في صفوفها 102 لاعبة، من بينهن فريق الإمارات، الذي يضم اللاعبات سماح خالد وابتسام زايد والميك أيرين وميجان سميث ولورين مورالكي وإيفا ريان، وكانت الفرق قد وصلت تباعاً، وشاركت في الاجتماع الفني الذي عقد بحضور الحكم العام النمساوي الدولي كريستوفر آنذي ونورة الجسمي مديرة الطواف، كما قامت الفرق بالتدريب والتعرف على طريق السباق، وحرصت نورة الجسمي على متابعة الاستعدادات الأخيرة لمختلف اللجان، واللقاء مع الفرق المشاركة للترحيب بها في ربوع دبي السبّاقة في احتضان البطولات والطوافات الدولية، متمنية لهم طيب الإقامة والتوفيق.

رعاية وتغطية

وأعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزوّد الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، وبالتعاون مع اتحاد الدراجات عن رعاية منافسات طواف دبي النسائي الدولي الاول، وستلتزم نداء بتزويد الفرق المشاركة واللجنة الفنية والحُكّام بأجهاز اتصال لاسلكي رقمي تعمل بنظام "تيترا"، لضمان إجراء اتصالات سلسة وعالية الكفاءة أثناء الطواف، وبدورها، تواصل قناة دبي الرياضية تألقها وتميّزها في إبراز الأنشطة والطوافات والبطولات الدولية التي تقام في دبي، وستكون في قلب الحدث بالتعليق على مراحل الطواف على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي اليومي.