تعديلات على نظام «آسيوي الدراجات»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات في اجتماعه أمس ، برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد، إجراء بعض التعديلات المقترحة على نظامه الأساسي بعد مناقشات إيجابية بين الأعضاء ومن بين هذه التعديلات السماح بانتخاب 12 عضواً في المكتب التنفيذي على أن يكون من ضمنهم ثلاثة من العنصر النسائي، وذلك اعتباراً من الدورة المقبلة 2021 وقيام الرئيس بتعيين نائب أعلى له يتولى مهامه في حال غيابه وعدم قدرته على العمل، وذلك حتى يجتمع الكونجرس الآسيوي واختيار الرئيس الجديد، واتخذ المكتب التنفيذي بعض القرارات الخاصة بمسيرة اللعبة وأنشطتها، وفي مقدمتها الموافقة على اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة.