فوز النصر والعين في دوري اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

عاد فريق النصر من العاصمة أبوظبي، بفوز صعب على مستضيفه فريق الجزيرة بنتيجة 24/22 في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري كرة اليد للرجال التي أقيمت أول من أمس، ليرفع العميد رصيده إلى 29 نقطة منحته المركز الثالث، فيما تلقى الوصل الهزيمة الخامسة بمشواره بالبطولة وجاءت على يد فريق العين بنتيجة 22/24 في اللقاء الذي احتضنته صالة نادي النصر، ليتوقف رصيد الوصل عند 23 نقطة تضعه بالمركز الخامس، بينما رفع العين رصيده إلى 22 نقطة منحته المركز الرابع، ولهما مباراة مؤجلة بالبطولة، كما حقق فريق مليحة فوزه الخامس وبعقر داره على الوحدة بنتيجة 34/27 ليرفع مليحة رصيده إلى 15 نقطة منحته المركز السابع، وتوقف رصيد الظفرة عند 13 نقطة بالمركز العاشر والأخير، واستمر الشارقة بالصدارة بالعلامة الكاملة 36 نقطة، وشباب الأهلي بالوصافة برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة.