الاجتماع الفني لدولية فزاع للقوس اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد الاجتماع الفني، لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم اليوم، بحضور رؤساء الوفود المشاركة في البطولة، التي تنطلق منافساتها غداً، وتستمر حتى 21 فبراير الجاري، على ملاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، وتقيم اللجنة المنظمة مراسم مبسطة صباح اليوم للإعلان رسمياً عن انطلاق فعاليات، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والتي تشهد مشاركة 113 رياضياً من الجنسين يمثلون 24 دولة، وتستمر مراسم الافتتاح نحو 30 دقيقة بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، على أن تبدأ اليوم التدريبات الرسمية للمشاركين في مختلف التخصصات بداية من الصباح وحتى الساعة الرابعة والنصف، ويعقد بعدها الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، لاعتماد الفرق واللاعبين المشاركين، واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج المنافسات، بحيث تبدأ الأدوار التمهيدية يوم غدٍ، وتتواصل يومياً على فترتين للفردي والفرقي، وسيكون الختام للفرق يوم الخميس المقبل، فيما تقام في اليوم التالي، نهائيات الفردي خلال الفترة المسائية، ويتم في ختامها تتويج الفائزين.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، اكتمال كافة الترتيبات من أجل انطلاق الحدث الذي يعتبر محطة مهمة في سلسلة من المنافسات التي يتم تنظيمها بهدف إقامة كافة البطولات المتخصصة في ألعاب أصحاب الهمم، والعمل على تحقيق غايات متعددة منها إبراز الوجه الحضاري المميز لدولتنا في هذا المجال، وقدرتها على التصدي لأكبر وأهم البطولات الدولية، ومن ناحية أخرى تعزيز المستويات الفنية لرياضينا من خلال جذب هذه الأسماء الأفضل في العالم للتنافس معها والاحتكاك بها.

ويذكر أن بطولة القوس والسهم تعد باكورة الموسم الجديد لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، حيث ستقام بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة في الفترة من 1-8 مارس المقبل، وبطولة ألعاب القوى من 10-18 مارس، وبطولة فزاع الدولية الثالثة للريشة الطائرة في شهر أبريل، على أن يكون الختام بإقامة بطولة فزاع للبوتشيا، في الفترة من 4 - 10 ديسمبر المقبل.