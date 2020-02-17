«عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق 11 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بدورتها الثانية عشرة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة بين 11-17 أبريل المقبل، في مبادلة أرينا، مدينة زايد الرياضية، وتحظى رياضة الجوجيتسو بدعم منقطع النظير من القيادة الرشيدة، وبالأخص من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كونها تعد من الرياضات التي تحمل الكثير من القيم النبيلة، التي تنعكس على الفرد والمجتمع، فضلاً عن أهميتها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية، وانطلاقاً من هذه الرؤية الرشيدة لسموه، ونظرته الثاقبة للمستقبل، رسّخت الدولة مكانتها كموطن لرياضة الجوجيتسو، ووجهة للنجوم العالميين الطامحين إلى الشهرة والمجد.

دعم ولي العهد

وقال عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقطاع الرياضة في دولة الإمارات، نابع من حرص سموه وإيمانه بقدرة أبناء الإمارات على التفوق وإحراز المراكز المتقدمة في مختلف ميادين المنافسات الرياضية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورفع راية الإمارات عالية في شتى المحافل الرياضية، وأضاف: رؤية القيادة الرشيدة التي تمثل نبراساً لنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، تقودنا نحو إعداد جيل رياضي متميز من المواهب في مختلف المجالات الرياضية، يتم استثماره لخير الوطن، وأكد الهاشمي أن لدى دولة الإمارات مشروعاً عالمياً للجوجيتسو، أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث ينطلق من نجاح إلى آخر، وخير دليل على ذلك، انتشار اللعبة واتساع قاعدة المشاركين، وانعكاس ذلك على أعداد اللاعبين المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وغيرها من البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو طوال العام.

الاستعداد للخمسين

وتابع الهاشمي أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في عامها الثاني عشر، تتزامن مع عام الاستعداد للخمسين، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث سيشهد عام 2020، انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها، للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة، في كافة القطاعات الحيوية، والتجهيز أيضاً للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام 2021، ومما لا شك فيه، أن القطاع الرياضي، ومن ضمنه رياضة الجوجيتسو، سيشهد طفرة مشهودة، تواكب التنمية والتطور الذي نتطلع إلى الوصول إليه في العقود الخمسة المقبلة.

رؤية مستقبلية

وبدوره، عبّر محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، عن جزيل شكر الاتحاد وتقديره لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للبطولة، حيث تجسّد رعايته الكريمة للبطولة، حرص سموه على دعم رياضة الجوجيتسو، وترسيخ حضورها في دولة الإمارات، بوصفها الرياضة الوطنية للدولة، والترويج لمكانة أبوظبي كموطن عالمي لها، وأضاف أن الاتحاد يواصل مساعيه للمساهمة في ترسيخ مكانة مميزة، وموقع متقدم لدولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية، حيث ترتكز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، على أرقى أسس الإبداع والابتكار والتخطيط، ولا شك أن رؤيتنا المستقبلية المستنيرة، وبدعم سخي من قيادتنا الرشيدة، تعدنا بغد مشرق، وتبشرنا بتحقيق الإنجازات تلو الأخرى.

الأضخم عالمياً

وتابع الظاهري: تعتبر البطولة في نسختها الثانية عشرة، الأضخم عالمياً، حيث ترحب البطولة بمشاركة الأبطال من جميع الجنسيات والفئات، إذ يمكن للرياضيين من فئات الناشئين والشباب وأصحاب الهمم، والأساتذة والمحترفين، المشاركة في منافساتها، وتختتم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، موسم الجوجيتسو لعام 2019-2020، لتسدل الستار بختامها التصنيف العالمي المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو.