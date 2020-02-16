لوشيسكو: التاريخ مهم للإعلام فقط

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي، معرفته الجيدة بشباب الأهلي قبل مباراة الفريقين غداً، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، وقال: "نعرف أن شباب الأهلي فريق قوي، ولديه جوانب إيجابية وسلبية، ولكننا في نفس الوقت علينا أن نفكر في كيفية لعبنا للمباراة، ويجب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، ونسعى إلى تحقيق الفوز، لأن هدفنا الدائم تحقيق الفوز في جميع المباريات".

وعن تلقي الهلال للخسارة من شباب الأهلي في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في دبي ضمن أبطال آسيا، قال: "كرة القدم لا تعترف بالتاريخ، وربما الحديث عن التاريخ يكون أكثر أهمية للإعلام، ولكن بالنسبة لفريق الكرة، فهي كيفية الفوز، ونحن في كامل الجاهزية الفنية والبدنية، وفقط يغيب عنا الشلهوب من قبل المباراة السابقة، وتعودنا في الفترة الأخيرة على اللعب مباراة كل 3 أو 4 أيام، ونعلم جيداً احترام كل الخصوم، والمطلوب منا في كل مباراة".

وعن عودته مجدداً للعب في دبي، بعدما خاض أولى مبارياته الآسيوية في دبي الأسبوع الماضي في ملعب الوصل، وتأثير التنقل على الفريق، قال: "الأسبوع الماضي لعبنا مباراة، وبعدها انتقلنا للعب مباراة محلية، ثم عدنا إلى هنا، بعد أسبوع شاق، ولكن الإيجابية عالية لدى اللاعبين، ونملك مجموعة من اللاعبين القادرين على خوض المباراة، وهدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات التي نخوضها".

من جانبه، قال عبد الله حافظ لاعب الهلال: "مواجهة شباب الأهلي مهمة، ونحاول الحصول على النقاط الثلاثة، للحفاظ على صدارة المجموعة، ونحن نحترم المنافس، وواضح مستواه بتصدره للدوري الإماراتي، وهدفنا يبقى دائماً الفوز في جميع المباريات التي نخوضها، وكوننا بطلاً للنسخة الماضية، واختيارنا نادي العقد الأخير من قبل الاتحاد الآسيوي، وتصدرنا للمجموعة حالياً، كلها أمور تعتبر دافع لنا، وليس لها أي تأثيرات خارجية سلبية أو إيجابية على الفريق".

وعن تجهيزات لاعبي الهلال النفسي قبل المباراة، قال عبد الله: "المواجهات الخليجية دائماً تكون شرسة في كأس آسيا، ونحن ندخل مبارياتنا مركزين على أنفسنا أكثر، ونفكر في أنفسنا قبل التفكير في الخصم، وهذا ما يعطينا الأفضلية في مبارياتنا، ودائماً ما نفكر بالفوز بصرف النظر عن نوعية المسابقة، وهوية المنافس أمامنا"