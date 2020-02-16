8 مواجهات ناريّة في «تنس دبي» للسيّـدات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أسفرت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات عن 8 مواجهات نارية في الدور الأول الذي تنطلق منافساته بعد غد، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للنسخة 20 لبطولة السيدات 2,9 مليون دولار، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل، وتشهد مشاركة 6 من المصنفات الـ10 الأوائل على العالم.

وجاءت القرعة قاسية على التونسية أنس جابر المصنفة 45 عالمياً والممثلة الوحيدة للتنس العربي في البطولة، حيث وضعتها وجهاً لوجه أمام الأمريكية أليسون ريسكي المصنفة 18، وستصطدم الفائزة منهما مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى في البطولة والثانية عالمياً وحاملة لقب 2015 في الدور الثاني.

أبرز المواجهات

ومن أبرز مواجهات الدور الأول اللقاء المرتقب بين الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنّفة 4 وبطلة نسختي 2017 و2018 مع الإسبانية غاربين موغروزا المصنفة 16، فيما تلتقي حاملة اللقب السويسرية بيليندا بينشيتش المصنفة 5 عالمياً مع الروسية إناستازيا بافليشنكوفا المصنفة 33 والأمريكية صوفيا كينين المصنفة السابعة عالمياً وحاملة لقب أستراليا المفتوحة مع الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة 25، وتواجه البلجيكية إليز مارتينز المصنفة 19 الصينية كيانغ وانغ المصنفة 29، وتواجه البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 13 التشيكية ماريا ساكاري المصنفة 21، وتلعب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17 مباراتها الأولى مع اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 41، وتلتقي الهولندية كيكي بيرتينس المصنفة الثامنة على العالم مع المخضرمة البلجيكية كيم كلايسترز المتوّجة بأربعة ألقاب للغراند سلام بين عامي 2005 و2011 والعائدة للتنس في 2019 بعد اعتزالها مرتين سابقتين.

حضور

وحضر مراسم القرعة التي أقيمت ظهر أمس في قاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة للتنس، كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصلاح تهلك، مدير البطولة، وستيف سايمون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة رابطة محترفات التنس، وناصر المرزوقي، أمين عام اتحاد الإمارات للتنس، و3 لاعبات هن التشيكية كارولينا بليشكوفا والتونسية أنس جابر والأستونية أنيت كونتافيت.

وصرّح كولم ماكلوكلين أن بطولة سوق دبي الحرة تحقق النجاح تلو الآخر منذ نسختها الأولى في 2001، وأن كل اللاعبات اللاتي شاركن فيها يحتفظن بذكريات جميلة عنها، ولذلك يحرصن على العودة كل عام للمنافسة على لقبها، موجهاً الشكر لكل الذين أسهموا في هذا النجاح طيلة 20 عاماً.

وأكد صلاح تهلك أن القرعة أسفرت عن مواجهات قوية، خاصة التي ستجمع بين إيلينا سفيتولينا والإسبانية غاربين موغوروزا في الدور الأول، وهو عامل إيجابي سيحفز الجماهير على الحضور منذ البداية في ظل مشاركة 6 من المصنفات الـ10 الأوائل على العالم، مشيراً إلى أن إلغاء بطولة المجر أسهم في زيادة عدد المشاركات في النسخة 20 إلى 48 لاعبة.

من جهتها قالت بليشكوفا إنها سعيدة بالعودة من جديد إلى بطولة دبي التي تعد إحدى البطولات المفضلة بالنسبة لها، وهي تحرص على المشاركة فيها بشكل مستمر، وتتطلع إلى المراهنة على لقبها، وأضافت: الأجواء رائعة دائماً في دبي، نحن نستمتع باللعب والطقس الجميل وأشعة الشمس، وأتمنى التوفيق هذا العام في تقديم مستويات أفضل.