«كاراتيه الإمارات» يأمل في إنجاز بـ«بريميرليغ» دبي

المصدر: دبي - علي شدهان

يأمل «كاراتيه الإمارات» في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه بجولة «بريميرليغ» دبي 2020 التي تقام في صالة نادي الوصل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وينظمها اتحاد الإمارات للكاراتيه بإشراف الاتحاد الدولي منذ الجمعة الماضي، ويسدل الستار على منافساتها مساء اليوم بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 57 فريقاً من 85 دولة.

تحقيق الأمل

وتبدو فرصة تحقيق أمل «كاراتيه الإمارات» في البريميرليغ، قائمة من خلال خوض فريق الشارقة تحدي جماعي «الكاتا» اليوم أمام نظيره الروسي عبر الثلاثي المؤلف من مروان المازمي وخليفة العبار والمحترف الصربي وديان بايتش، للفوز بالميدالية البرونزية، فيما ودع نجم «كاراتيه الإمارات» أحمد سالم باصليب، المنافسات من بوابة منافسه البلجيكي يونسيس في فردي «الكوميتيه» لوزن تحت 67 كغم.

وبدأ نجوم «كاراتيه الإمارات» مشوار التحدي في اليوم الأول للجولة بخوض ثلاثي «كاتا» فريق الشارقة ضمن المجموعة الثانية التي ضمت فريقين من العراق وإسبانيا، وتأهل الشارقة وصيفاً، ليلعب على الميدالية البرونزية اليوم الأحد مع نظيره الروسي بطل المجموعة الأولى.

وتقام اليوم، منافسات اليوم الثالث والأخير من الجولة، بنهائيات مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه»، ليسدل بعدها الستار على أحداث الجولة بكل تفاصيلها بتتويج الأبطال في مختلف الأوزان والمسابقات ولفئتي الرجال والسيدات، بعدما أسفرت منافسات اليوم الأول عن تأهل الأمريكية ساكورا والإسبانية ساندرا لنهائي «كاتا» السيدات، فيما تلعب لاعبة الصين تايبيه هوسو يان مع التركية ديلارا على البرونزية الأولى، والإيرانية ماهسا على البرونزية الثانية مع لاعبة هونغ كونغ تشانغ.

وفي مسابقة «كوميتيه» السيدات لوزن تحت 50 كغم، تأهلت للنهائي، الإسبانية نادية والتركية سيراب، فيما تلعب على البرونزية الأولى، الإيرانية سارا والمغربية عائشة صياح، وتلعب على البرونزية الثانية، الصينية راناران والنمساوية بيتينا.

وفي فردي «كوميتيه» السيدات لوزن تحت 55 كغم، تأهلت للنهائي المصرية ياسمين حمدي والأوكرانية انزيليكا، فيما تلعب على البرونزية الأولى يون لاعبة الصين تايبيه والألمانية جانا، وتلعب على البرونزية الثانية، البولندية دوروتا والتركية توبا يكان.

وفي فردي «كوميتيه» الرجال لوزن تحت 60 كغم، تأهل للنهائي الإيطالي أنجلو والكازاخستاني دراخان، فيما يلعب على البرونزية الأولى، الروسي ايفجيني والألباني اورجس، ويلعب على البرونزية الثانية، المونتغمري نيناد واليوناني ستيفانوس.

وفي فردي «كوميتيه» الرجال لوزن تحت 67 كغم، تأهل للنهائي البرازيلي فينسوس والفرنسي ستيفن داكوستا، فيما يلعب على البرونزية الأولى، الفرنسي مارفن والتايلاندي سوبا، والبرونزية الثانية بين الأذربيجاني ريفز والتركي بوراك.

خروج الصاوي

وفي فردي «كوميتيه» الرجال لوزن تحت 75 كغم، تأهل للنهائي، الإيطالي لويجي والأذربيجاني رافاييل، ويلعب على البرونزية الأولى، التركي ايرمان والإيراني بهمن، فيما يلعب على البرونزية الثانية، المصري عبدالله عبد العزيز والكازاخستاني يرميك، وقد شهدت مباريات اليوم الأول خروج المصنف الأول عالمياً، النجم المصري علي الصاوي على يد الإيراني أمير مهدي الذي خرج أيضاً على يد الجورجي ديفت.

وقام اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بتكريم الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة في مؤسسة دبي للرعاية الصحية على هامش فعاليات اليوم الأول لجولة «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، وتسليمها ميدالية البطولة بصالة كبار الزوار بنادي الوصل، تقديراً لدورها، وإسهام مؤسستها في تأمين المتطلبات الصحية لجولة «بريميرليغ» دبي.