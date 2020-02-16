تقاسم ألقاب «شاهين المحلي» في «بطولة فخر الأجيال»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توزعت ألقاب الأشواط الخمسة التي أقيمت في ختام «شاهين المحلي»، فيما تفوق هزاع محمد المحمود وفريق «إم آر إم»، في منافسات «الطيارة اللاسلكية»، وسط تنافس محموم، ومشاركة كبيرة تشهدها بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتقام في منطقة الروية بدبي، بمشاركة نخبة الصقارين الذين تنافسوا منذ مطلع الشهر الجاري. وفي شوط حر شاهين الرئيس، حقق المركز الأول الطير «بارود»، لمالكه راشد غصاب.

وتوج الشيخ مكتوم بن محمد بن ثاني آل مكتوم، بلقب شوط شاهين جرناس رئيس، بالطير «51». وكسب خميس سعيد الجنيبي شوط حر شاهين الفرخ النقدي، بالطير «خزام».

وفي شوط شاهين جرناس النقدي، حقق فريق النخبة المركز الأول، بالطير «الداحوس»، وفي الشوط الإضافي للشاهين الفرخ والجرناس، تفوق حسن لوتاه بواسطة الطير «إس 5».

وفي الطيارة اللاسلكية تفوق فريق «إم 7» في شوط الشيوخ، محققاً المركز الأول بالطير «إس إم 10»، كما حقق نفس الفريق المركز الثاني، بواسطة الطير «رماح». وفي شوط العامة، توج الطير «الذيب» لمالكه هزاع محمد المحمود، بالمركز الأول.

وكشف راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن وجود زيادة لافتة في أعداد الصقارين المشاركين، بزيادة نحو 20 ٪، حيث ارتفع عددهم إلى أكثر من 700، بعدما كان أكثر من 500 في العام الماضي، إلى جانب زيادة أعداد الصقور، الذي تخطى 3700 في مختلف بطولات الموسم الحالي. وأكد محمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن اللجنة المنظمة، لم تتلقَ أي شكوى في المنافسات، وهو ما يعكس التفاهم والتواصل الدائم مع الصقارين، من أجل إقامة البطولات وفق أعلى المعايير.