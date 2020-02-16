طواف الإمارات.. أرقام وحقائق وحضور عالمي بارز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الثانية من طواف الإمارات الدولي 2020؛ الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين.

ونجح طواف الإمارات الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 29 فبراير المقبل في استقطاب أقوى الفرق العالمية منذ نسخته الأولى ما يؤكد ثقة أبرز فرق المحترفين في عالم سباقات الدراجات الهوائية بالطواف والقدرات التنظيمية العالية لدولة الإمارات.

وحققت النسخة الأولى من طواف الإمارات الذي أقيم العام الماضي بعد اندماج طوافي دبي وأبوظبي الدوليين نجاحات كبيرة حيث مثل الطواف نموذجاً متميزاً أكد مكانة الدولة وريادتها في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية .

ومن أبرز الأرقام التي حققتها النسخة الأولى بث الطواف بجميع مراحله في 200 دولة حول العالم تابعت قنواتها منافسات الطواف وأفردت تقارير موسعة عنه ومن بينها 64 دولة قامت ببث المنافسات على الهواء مباشرة .

وشارك في تغطية منافسات الطواف العام الماضي 127 إعلامياً.