فعاليات «طواف دبي النسائي» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تنطلق في السابعة من مساء اليوم فعاليات طواف دبي النسائي الدولي الأول والذي ينظمه اتحاد الإمارات للدراجات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والبداية ستكون بحفل الافتتاح الذي سيقام في تاون سكوير بحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف وأحمد الحوري نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات ونورة الجسمي مديرة الطواف.

ترحيب

من جانبه أعرب أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عن سعادته بهذا التجمع الرياضي الدولي للدراجات بمشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم في طواف دبي النسائي الدولي الذي يقام في ربوع دبي السباقة دائماً في احتضان أكبر وأهم الأحداث الرياضية والطوافات الدولية التي حققت نجاحات كبيرة بفضل خبرة أبناء الإمارات والاهتمام الكبير الذي تلقاه من قبل القيادة الرشيدة متمنياً التوفيق لجميع الفرق في المنافسة على اللقب الأول للطواف كما تمنى لفريق الإمارات النجاح .

وأثنى الشعفار على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المختلفة بقيادة مديرة الطواف نورة الجسمي للإعداد والتحضير لهذا الحدث الرياضي الدولي الذي يقام أول مرة لضمان خروجه مناسباً ومشرفاً ويكون مكملاً للنجاحات السابقة للطوافات الدولية التي نظمتها دبي كما أثنى الشعفار على تعاون مجلس دبي الرياضي مع الاتحاد والذي سيكون له المردود الإيجابي في نجاح الطواف فنياً وتنظيمياً.