النيادي يؤكد الجاهزية لمونديال المواي تاي

المصدر: (أبوظبي: البيان الرياضي )

أكد عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي، جاهزية الإمارات لاستضافة بطولة العالم للمواي تاي في يونيو 2020، خلال اتصال جمعه مع الدكتور ساكشي تبسون رئيس الاتحاد الدولي للعبة، اطمأن خلاله الأخير على سير الإعداد لاستضافة الحدث الكبير.

وقال النيادي إن القيادة الرشيدة وفرت كافة الاحتياجات لقطاع الشباب والرياضة، ما جعل الإمارات مؤهلة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، والتي تشكل حافزاً لمزيد من الإبداع والتفوق في مختلف المجالات.

وأضاف النيادي: لا شك أن ما تحقق خلال مسيرة الاتحاد، الذي دخل عامه الثالث منذ تأسيسه، على المستويين الإداري والفني، يمثل إنجازاً سيظل شاهداً ورصيداً يضاف لإنجازات الرياضة الإماراتية، التي تبوأت أفضل المراكز الإدارية القيادية الإقليمية والدولية، ثقة في قدرات شباب الإمارات، الذي تحمل مسؤولياته بكفاءة عالية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتأهيل الشباب.

وأشار النيادي إلى أن العمل مستمر لاستضافة البطولة ، وهو ما أكدناه لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة آسيا التي أقيمت مؤخراً.