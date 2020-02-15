مواجهات نارية في "تنس دبي" للسيـدات

المصدر: دبي: عدنان الغربي – تصوير: دينيس ملاري

أسفرت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات عن 8 مواجهات نارية في الدور الأول الذي تنطلق منافساته بعد يوم غد، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للنسخة 20 لبطولة السيدات 2,9 مليون دولار وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل، وتشهد مشاركة 6 من المصنفات الـ10 الأوائل عل العالم.

وقست القرعة على التونسية أنس جابر المصنفة 45 عالمياً والممثلة الوحيدة للتنس العربي في البطولة، حيث وضعتها وجها لوجه أمام الأمريكية أليسون ريسكي المصنفة 18، وستصطدم الفائزة بينهما مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى في البطولة والثانية عالميا وحاملة لقب 2015 في الدور الثاني.

ومن أبرز مواجهات الدور الأول، اللقاء المرتقب بين الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنّفة 4 وبطلة نسختي 2017 و2018، مع الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 16. فيما تلتقي حاملة اللقب السويسرية بيليندا بينشيتش المصنفة 5 عالمياً مع الروسية اناستازيا بافليشنكوفا المصنفة 33. والأمريكية صوفيا كينين المصنفة 7 عالميا وحاملة لقب أستراليا المفتوحة مع الكازاخية ايلينا ريباكينا المصنفة 25.

وتواجه البلجيكية إليز مرتينز المصنفة 19 الصينية كيانغ وانغ المصنفة 29. وتواجه البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 13 التشيكية ماريا ساكاري المصنفة 21. وتلعب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17 مباراتها الأولى مع اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 41. وتلتقي الهولندية كيكي بيرتينس المصنفة 8 مع المخضرمة البلجيكية كيم كلايسترز المتوجة بأربعة ألقاب للغراند سلام بين عامي 2005 و2011 والعائدة للتنس في 2019 بعد اعتزالها مرتين سابقتين.