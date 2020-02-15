صالح السويدي بطل «تحدي الصحراء» في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج الإماراتي صالح السويدي بلقب النسخة السادسة من بطولة تحدي الصحراء «ديزرت وورير 2020» التي أقيمت صباح أمس في محمية المرموم الصحراوية بالتعاون مع بلدية دبي، والتي شارك فيها أكثر من 2500 منافس من مختلف الجنسيات والأعمار.وحضر الفعالية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، فعاليات البطولة التي شارك فيها عدد كبير من منتسبي المؤسسات الحكومية من عشاق رياضات التحدي من مختلف الجنسيات والأعمار ومن بينها هيئة الصحة في دبي، وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، شرطة الشارقة، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

كما شارك في البطولة فريق المرموم الذي حاز جائزة الروح الرياضية، وشهدت البطولة مشاركة أكبر فريق في البطولات، والذي وصل عدد أفراده إلى أكثر من 100 مشارك وهو فريق دي سي آر نيشن.

وفاز صالح السويدي بالمركز الأول في سباق المحترفين للرجال، تلاه عثمان الصافي في المركز الثاني، وفي سباق المحترفين للنساء فازت جيس تويل بالمركز الأول، تلتها أنجيليك شيتانو في المركز الثاني، وحلت باربرا كومباني إسبيجو في المركز الثالث، وفي منافسات الفرق فاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول تلاه فريق شرطة الشارقة في المركز الثاني.

عوائق

وواجه المشاركون خلال منافسات البطولة 22 عائقا متنوعا مناسبا لمختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال، واختار المتنافسون من الهواة بين مسارين في البطولة الأول امتد طوله على مسافة 5 كيلومترات وتضمن 12 عائقاً، فيما امتد المسار الثاني على مسافة 10 كيلومترات، وأقيمت منافسات للأطفال تم فيها التنافس على مسافتين ما بين 1 إلى 2 كيلومتر وتضمنت ثمانية عوائق مختلفة مناسبة لقدرات هذه الفئة العمرية.