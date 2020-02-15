الجزيرة يستقبل النصر في أبرز مواجهات اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ساحات كرة اليد اليوم ثلاث مباريات تستكمل بنهايتها الجولة الثانية عشرة والثالثة بالدور الثاني لدوري رجال اليد، وتقام جمعيها في الخامسة مساءً، تتطلع جميع الفرق للفوز بشقيه، الأولى لتأكيد فوزها في الدور الأول، والبقية لتحسين مواقعها بسلم الترتيب العام. حيث يستضيف في الأولى الجزيرة الرابع برصيد 23 نقطة مع النصر الثالث برصيد 26 نقطة، وتجمع المباراة الثانية فريق الوصل الرابع برصيد 22 نقطة وبعقر داره مع العين السابع برصيد 18 نقطة، وتختتم الجولة على ارض مليحة السادس برصيد 21 نقطة عندما يستقبل فريق الوحدة العاشر برصيد 12 نقطة.