أصحاب الأرض يتألقون في دوري السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حفل نشاط كرة السلة بـ 5 انتصارات لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الإياب لمسابقة الدوري العام، مساء أول من أمس، منها 4 لأصحاب الأرض، حيث فاز المتصدر الشارقة وملاحقه شباب الأهلي والنصر والوصل فيما كان الجزيرة الوحيد حقق الفوز خارج ملعبه.

وفي التفاصيل، فاز الشارقة على حساب ضيفه البطائح، بفارق 13 نقطة وبنتيجة «104-91»، والنصر على بني ياس «102-72»، والوصل على الظفرة «69-55»، والجزيرة على مضيفه العين «84-73». وفي أكبر النتائج، فاز شباب الأهلي بنتائج الفترات الأربع على حساب الوحدة «35-22 و35-29 و29-24 و31-18».

واحتاج النصر لضمان انتصاره، إلى حسم نتيجة الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع «26-10 و24-18 و29-17»، فيما ذهبت نتيجة الربع الثالث لصالح بني ياس «27-23».