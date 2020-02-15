«كاراتيه الإمارات» تلعب على برونز «بريميرليغ»

المصدر: دبي - علي شدهان

تلعب «كاراتيه الإمارات» ممثلة بفريق الشارقة على الميدالية البرونزية لـ «بريميرليغ» دبي بنسختها الخامسة، والتي انطلقت منافساتها المثيرة، أمس، في صالة نادي الوصل بإشراف الاتحاد الدولي، وبتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 600 لاعب من 85 دولة. واستهل نجوم الإمارات مشوار التحدي في اليوم الأول للجولة بخوض ثلاثي «كاتا» فريق الشارقة التحدي ضمن المجموعة الثانية ، وتأهل الشارقة ثانيا، للعب على الميدالية البرونزية غدا مع الفريق الروسي.

مباراة حاسمة

وخاض نجم «كاراتيه الإمارات» أحمد سالم باصليب في توقيت متأخر مساء أمس مباراة حاسمة في فردي «الكوميتيه» لوزن تحت 67 كغم، حيث تعتبر أي نتيجة إيجابية يحققها نجوم فريق الشارقة وباصليب، انتصارا غير مسبوق لـ «كاراتيه الإمارات» في محفل كبير بحجم «البريميرليغ» . وعبر الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن شكره للإمارات على التنظيم العالي المستوى ، مؤكداً أن دبي أصبحت داعماً قوياً يسهم بجهود كبيرة من خلال اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، في إنجاح مسيرة أسرة الكاراتيه حول العالم.