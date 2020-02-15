طواف دبي النسائي يتأهب للانطلاق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ينطلق يوم بعد غدٍ طواف دبي النسائي الدولي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات، والذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط.

وبدأت الفرق المشاركة في الطواف في التوافد على دبي حيث كان فريق هاتيك النرويجي أول الفرق الواصلة وتبعه فريق ماكوجيب الكندي حيث كان في استقبالهما من لجنة العلاقات محمود عبد العزيز وحسن الرمسي ومن المتوقع اكتمال عقد الفرق المشاركة غداً وحضورها الاجتماع الفني الذي يعقد في الثانية بعد الظهر بمقر إقامة الوفود برئاسة الحكم العام كريستوفر آندي المعين من الاتحاد الدولي ونوره الجسمي مديرة الطواف ومندوبي الفرق المشاركة وحكام الطواف وذلك للإطلاع على لائحة الطواف والأمور الفنية ونظام الانطلاق في كافة المراحل.