91 سفينة في أولى «جولات الشراعية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دبي بداية من الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم تظاهرة رياضية تراثية بحرية مع انطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

ويجمع السباق اليوم 91 سفينة على متنها ما يزيد على 1000 بحار سيجسدون ملحمة الآباء والأجداد في رحلة العودة من موسم الغوص في الماضي، وذلك بين أجمل الوجهات البحرية في الخليج العربي، حيث سينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، وتحديداً المعلم الحضاري الكبير فندق «برج العرب».وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لانطلاقة المنافسات اليوم بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تقف وراء إنجاح التظاهرة ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) وسلطة مدينة دبي الملاحية ومراسي بي أند أو.

ترقب

وأعرب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن أمنياته للجميع بالتوفيق اليوم وخوض سباق ناجح وآمن من الانطلاقة وحتى الوصول إلى خط النهاية، بتكاتف الجميع من منظمين وبحارة مشاركين في الحدث، وأيضاً الجنود المجهولين من ممثلي الشركاء الداعمين.وقال محمد عبدالله حارب إن اللجنة المنظمة ظلت تراقب كل التقارير الخاصة بالحالة الجوية والنشرة الجوية، حيث من المتوقع أن يقام السباق في أجواء رائعة ومتميزة، وسط سرعات رياح شمالية غربية – شمالية شرقية تتراوح بين عقدة 8-15 عقدة، والموج من 2-4 أقدام في العمق، الأمر الذي يساعد الأطقم في الإبحار بسرعات جيدة من أجل الوصول إلى خط النهاية في أمان ويسر.