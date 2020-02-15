قرعـة «دبي لتنس السيدات» اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تقام اليوم مراسم قرعة النسخة 20 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، يحضر القرعة كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة وصلاح تهلك مدير البطولة وممثلون عن رابطة تنس المحترفات و4 لاعبات من المصنفات الأوائل.

وتنطلق منافسات بطولة السيدات بعد غد، بمشاركة 6 لاعبات من المصنفات العشر الأوائل على العالم تتقدمهنّ الرومانية هاليب والتشيكية بليشكوفا والأوكرانية سفيتولينا المصنفات من الثاني إلى الخامس عالمياً.