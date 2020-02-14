«الصيرمي» ينفرد بصدارة دوري صيد الصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انفرد فريق الصيرمي بصدارة الترتيب في ختام الجولة الخامسة لدوري الإمارات للصيد بالصقور، والتي أقيمت أمس بمنطقة الروية بدبي، بمبادرة جديدة من نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وشهدت الجولة 5 مواجهات، كان الأبرز فيها تفوق فريق الصيرمي على فريق الشعيب 0/4، بواسطة الطيور «الداب والشميمي وهماليل ومنصور»، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة منفرداً بالصدارة، وتراجع قوست للمركز الثاني برصيد 13 نقطة، بعدما فرض عليه فريق لهباب التعادل بشوطين لكل منهما، ويأتي فريق الوثبة ثالثاً برصيد 12 نقطة، بالفوز على فريق الصاعقة 3-1، وتفوق فريق النخبة على فريق الطف 3-1، وحقق فريق حبشان الفوز على فريق الغربي بأربعة أشواط دون رد.