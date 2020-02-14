600 لاعب ولاعبة بانطلاقة «بريميرليغ دبي» للكاراتيه

المصدر: دبي ـ علي شدهان

تنطلق صباح اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل، بضيافة نادي الوصل، منافسات جولة دبي من «بريميرليغ» الكاراتيه التي ينظمها اتحاد الإمارات بإشراف الاتحاد الدولي للمرة الخامسة في الإمارات، ودبي تحديداً، وبمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 57 فريقاً من 85 دولة، بينها 8 دول عربية، يتقدمها الإمارات التي يمثلها فريقا شباب الأهلي والشارقة، وكشف اتحاد الكاراتيه عن التفاصيل الخاصة بالجولة في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر إقامة الوفود المشاركة في فندق «شيراتون خور دبي» بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وراشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، وحميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، الأمين العام للاتحاد العربي، ومحمد الشحي عضو مجلس إدارة الاتحادين الإماراتي والعربي، وحسن طالب رئيس اللجنة الإعلامية في الجولة، وعبدالسلام الكيالي ممثل مجموعة «محمد عمر بن حيدر القابضة» الجهة الراعية للحدث، وعدد من المدعوين، ولفت الإسباني أنطونيو سبينوس إلى أن النجاح سيكون محسوماً ومضموناً بنسبة كاملة للإمارات في تنظيمها الحدث الكبير، مقدماً شكره إلى اللجنة المنظمة العليا بقيادة اللواء «م» الرزوقي، معتبراً الإمارات مركز الكاراتيه في العالم بفضل جهود أبنائها، مبدياً ارتياحه لتوفر متطلبات السلامة الصحية لكافة اللاعبين واللاعبات، ومنهم لاعبات الصين.

ومن جانبه، عبر اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي عن سعادته باستضافة الحدث العالمي الكبير في الدولة للمرة الخامسة، مثنياً على جهود الجميع، متوقعاً أن تكون المنافسة بين النجمات والنجوم المشاركين في جولة دبي، قوية ومثيرة، كون الجولة تصنيفية ومؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، معتبراً ذلك مؤشراً على تفوق أبناء الدولة في المجال الإداري والتنظيمي، متمنياً أن يوفق فريقا شباب الأهلي والشارقة في تحقيق النجاح الفني التنافسي على أبسطة اللعب، مطمئناً الجميع في ما يتعلق بتأمين احتياجات السلامة الصحية لكل الوفود وفقاً لمعايير الجهات الصحية الرسمية في الدولة.