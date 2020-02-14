40 ميدالية تتوج «الشارقة الرياضي» بلقب عربية السيدات

المصدر: الشارقة ـ عماد الدين إبراهيم

أُسدل الستار أول من أمس على منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة، وتصدّر نادي الشارقة الرياضي للمرأة قائمة الميداليات للدورة بعد إحرازه 40 ميدالية ملونة توزّعت بين 13 ذهبية و13 فضية و14 برونزية، كما نال كؤوس «التميز الرياضي» و«التفوق الرياضي»، وحلّ في المركز الثاني النادي الأهلي البحريني بـ18 ميدالية ملونة، توزعت بواقع 13 ميدالية ذهبية، متساوياً مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي حسم الصدارة بسبب تفوقه في عدد الميداليات الفضية، خاصة أن الأهلي البحريني حصل على 4 ميداليات فضية إلى جانب ميدالية برونزية واحدة، وحقق المرتبة الثالثة نادي البحرين البحريني بعد حصوله على 17 ميدالية ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

كما حصد نادي المجمع البترولي الجزائري لقب بطولة الكرة الطائرة، فيما أعاد نادي الفحيص الأردني اعتباره بعد خسارة لقب الدورة الماضية حاصداً لقب بطولة كرة السلّة بعد فوزه المستحقّ والصعب على نادي سبورتنج المصري، في اللقاءات النهائية التي احتضنتها الصالة الرياضية التابعة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

تكريم

وتثميناً لإبداعاتهنّ في بطولة الكرة الطائرة تم تكريم لاعبة المجمع البترولي الجزائري «كهينة شطوط» بجائزة أفضل لاعبة معدّ، رافقتها مواطنتها «زوهرة بنت سالم» التي حصّلت على جائزة أفضل لاعب مركز 2، فيما نالت لاعبة سبورتنج المصري «نيرمين إبراهيم إسماعيل» جائزة أفضل لاعبة مركز 3، وحصلت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة «ندوة وسيم الصوان» على جائزة ثاني أفضل لاعبة مركز 3، وعلى صعيد بطولة كرة السلّة تم تكريم اللاعبة «هاجر عامر» من نادي سبورتينج المصري بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.

كما فاز الجمهور السوري بجائزة أفضل جمهور، كما فازت البحرينية شريفة بلقب أفضل مشجعة في الدورة، وحصل الاتحاد العربي للكرة الطائرة على جائزة أفضل اتحاد عربي، وفاز اتحاد الإمارات للكرة الطائرة بجائزة أفضل اتحاد وطني، بينما ذهب كأس اتحاد اللجان للعب النظيف لنادي جامعة نورة السعودي للكرة الطائرة.

دعم

من جانبه، أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أن رعاية ودعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مهّدت الطريق لأن تكون «عربية السيدات» حدثاً يرتقي برياضة المرأة العربية ويصل باللاعبات نحو تحقيق طموحاتهنّ وأحلامهنّ على قاعدة من التنافس النبيل والشريف، مضيفاً: «نؤمن في الشارقة بأن الرياضة واحدة من المكونات الحضارية والتنموية التي تدفع مسيرة النهضة خطوات واسعة نحو الأمام، فكان هذا الحدث الذي يترجم رؤية كرّسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في نفوسنا جميعاً بأن الارتقاء بالمجتمعات ينبع من الاهتمام بالإنسان وصحته وثقافته ووعيه».