مواجهتان مهمتان في دوري اليد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تتواصل اليوم منافسات بطولة دوري الرجال لكرة اليد بجولتها المضغوطة الثانية عشرة، والتي تعتبر الثالثة بالدور الثاني للبطولة، وتشهد مباراتين مهمتين، يلتقي في الأولى شباب الأهلي الوصيف برصيد 28 نقطة مع ضيفه الظفرة التاسع برصيد 14 نقطة، وأما الثانية تحتضنها الإمارة الباسمة، وتجمع الشارقة المتصدر برصيد 33 نقطة مع بني ياس الثامن برصيد 14 نقطة.

وبالتأكيد ستكون الغلبة لفريقي شباب الأهلي والشارقة بمواجهة فريقي الظفرة وبني ياس لفارق الخبرات وقدرات المتصدر ومطاردة الوصيف، وهو ما تعكسه مسيرتهما ونتائجهما في ساحات اللعبة بشكل عام، والبطولة بوجه خاص، وتستكمل تلك الجولة غداً، بثلاث مباريات مهمة أيضاً، حيث يستضيف في الأولى الجزيرة فريق النصر، وتقام المباراة الثانية على أرض مليحة والذي يستقبل خلالها فريق الوحدة، وتختتم الجولة بلقاء الوصل بعقر داره مع فريق العين.