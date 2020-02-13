الإصابة تبعد المصنفة الأولى عن تنس دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اعتذرت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم عن المشاركة في النسخة 20 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بسبب الإصابـة.

وتقام قرعة بطولة السيدات بعد غد بقاعة المجلس بملعب التنس بالقرهود، ورغم غياب آشلي إلا أن النسخة الحالية تشهد مشاركة مكثفة من كبار النجمات مثل الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم وحاملة لقب 2015 والتشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الثالثة والأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة وبطلة نسختي 2017 و2018 والسويسرية بيليندا بينشيتش المصنفة الخامسة وحاملة لقب النسخة الماضية والأمريكية صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة 2020.