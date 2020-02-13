650 مشاركاً في «الألعاب الإماراتية» للأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

كشفت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي خلال مؤتمر صحفي موسع، عقد أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، عن تنظيمها دورة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، من 19 - 22 مارس المقبل، بجامعة نيويورك بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 650 رياضياً من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية، من مختلف أرجاء الدولة للمواطنين والمقيمين، للمنافسة في 6 ألعاب هي: كرة السلة وألعاب القوى وكرة الطائرة وتنس الريشة والسباحة ورفع الأثقال، بالإضافة إلى مشاركة رياضيين من الأسوياء، تحت شعار «كلنا واحد»، وحضرت المؤتمر، معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي.

شعلة الأمل

وضمن الفعاليات التي تقام تحضيراً لإقامة الألعاب الإماراتية، تنطلق «شعلة الأمل» في جولة في مختلف أرجاء أبوظبي 14 مارس المقبل، يتولّاه فريق من ضباط الشرطة حمل شعلة الأمل التي تمثل رمزاً للشجاعة وتحتفي بالمجتمع المتنوّع والمتحد، وقالت معالي شما المزروعي: «يغمرنا الفخر مع الإعلان عن إقامة الدورة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها عاصمتنا الغالية أبوظبي، وقد شكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية نقطة تحول بالنسبة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية في دولة الإمارات، لذلك فإن الألعاب الإماراتية تؤكد على إكمال المسيرة نحو الأمام من خلال هذا الحدث السنوي الذي يؤكد على التزام دولة الإمارات بتحقيق التكاتف والدمج المجتمعي الشامل».

كلنا واحد

وأضافت معاليها: «كلنا واحد في وطن يعطي الفرص للجميع مهما اختلفت قدراتهم.

ويشكل هذا الحدث منصة بالغة الأهمية لتحقيق المزيد من التفاهم ونشر التسامح والتضامن في مختلف أرجاء الإمارات إلى أعلى مستوى، ويحمل على عاتقه مسؤولية الاستدامة في حمل إرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019».

ومن جانبه، أوضح طلال الهاشمي: بأن الألعاب الإماراتية ستنتظم سنوياً، حيث تجسد جزءاً أساسياً من إرث الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، كما يؤكد الحدث على الفرصة التي تقدمها الرياضة في رفع مستوى التضامن والتكاتف.