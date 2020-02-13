«دولية القوس والسهم» باكورة موسم بطولات فزاع 2020

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ينطلق موسم بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، والذي يستهل فعالياته ببطولة فزاع الدولية السادسة للقوس والسهم في الفترة من 16-22 فبراير الجاري، بمشاركة 113 لاعباً ولاعبة يمثلون 24 دولة، تليها بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة من 1-8 مارس المقبل، وبطولة ألعاب القوى من 10-18 مارس المقبل، وبطولة فزاع الدولية الثالثة للريشة الطائرة من 29 مارس إلى 6 أبريل المقبلين، وبطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لرفعات القوة في الفترة من 10-21 أبريل المقبل، ويختتم الموسم ببطولة فزاع الدولية السابعة للبوتشيا، والتي تقام في الفترة من 4-10 ديسمبر المقبل، جاء الإعلان عن برنامج البطولات، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، صباح أمس في مقر نادي دبي للصحافة، بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولات، وماجد العصيمي مدير البطولات، ورئيسة الفلاسي رئيس اللجنة اللوجستية.

دعم ولي العهد

وأعرب ثاني جمعة، عن سعادته باستمرار بطولات فزاع للموسم الحادي عشر على التوالي، مشيراً إلى أن بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم ستكون باكورة انطلاق بطولات فزاع لعام 2020، حيث تتوالى بقية البطولات، وقال: التطور اللافت الذي تشهده بطولات فزاع ينبع من الدعم الكبير وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ما ألقى على عاتقنا مسؤولية كبيرة، حيث تمثلت توجيهات سموه في ضرورة إضافة ألعاب جديدة وتطور البطولة وهو ما حدث، حيث زادت الألعاب إلى ست إلى جانب استمرار المسابقة، وهذا نجاح كبير في حد ذاته، وهناك زيادة متواصلة في أعداد اللاعبين والدول المشاركة، كما أن النسخة الحالية هي المحطة الأخيرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وأضاف: باتت دبي قبلة الرياضيين من أصحاب الهمم، ولا أدل على ذلك من نيلها ثقة الاتحاد الدولي عندما اعتذرت باريس ولندن عن تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى، واحتضنتها دار الحي أخيراً في وقت قياسي وحققت نجاحاً منقطع النظير.

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كشف ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية، عن إطلاق مشروع للعصف الذهني بمناسبة مرور 11 سنة على إطلاق بطولات فزاع سيشارك فيه الجميع، وسيعمل على تطوير بطولات فزاع وتحقيق تطلعات دبي نحو أصحاب الهمم.







