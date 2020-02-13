«الأمن البيلاروسي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»

المصدر: دبي - خالد المهيري

شهد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء ركن طيار علي بن مصلح الأحبابي، رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في الدولة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، منافسات اليوم الرابع لـ «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» التي تقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي، وتختتم اليوم بالمدينة التدريبية بالروية في دبي.

كما شهد المنافسات ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام في مجلس دبي الرياضي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى قادة الفرق المشاركة في البطولة.

وحقق فريق الأمن الوطني البيلاروسي المركز الأول في تحدي البرج، ضمن منافسات اليوم الرابع بزمن قدره 3:11:46 دقائق، ليفوز بجائزة المركز الأول وقيمتها 5000 دولار، فيما جاء فريق روس من جمهورية الشيشان في المركز الثاني بزمن قدره 3:21:28 دقائق لينال جائزة قدرها 3000 دولار، وحل فريق شرطة أبوظبي A في المركز الثالث بزمن قدره 3:36:16 دقائق، حيث حصل على جائزة مالية بقيمة 2000 دولار.

وتختتم اليوم منافسات البطولة بتحدي «الموانع»، وبعدها سيتم الإعلان عن أبطال النسخة الثانية للبطولة.

المعرض المصاحب

ومن جانب آخر، زار اللواء ركن طيار علي بن مصلح الأحبابي، رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في الدولة، أجنحة المعرض الذي يقام على هامش التحدي.

وتجوّل اللواء الأحبابي بين أجنحة المعرض الذي يضم أكثر من 15 شركة متخصصة في توريد المعدات والتجهيزات العسكرية، واطلع على معدات وتقنيات تصوير المواقع، والتي تعمل بتكنولوجيا الاستشعار للكشف عن الأجسام المجهولة والمشبوهة عن بعد، كما استمع إلى شرح مفصل حول أجهزة التحكم والكشف عن الإشارات الخاصة بحركة الطائرات من دون طيار، وأنظمة الإنذار.

استشراف المستقبل

كما نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، على هامش البطولة، جلسة حوارية تستشرف مستقبل الفرق الميدانية التخصصية والوحدات الخاصة والتكتيكية، شهدها اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن سلطان، مدير عام المركز، وكينيث ثوربرجور إيلس، المدير التنفيذي لرابطة الفرق التكتيكية الأمريكية، وبمشاركة قادة الفرق من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وبروناي، وباكستان، وقيرغيزستان.

وقال اللواء الغيثي إن الاتجاهات الحديثة في تطوير عمل هذه الفرق التكتيكية تكمن في القدرة على القياس الدقيق لمدى كفاءة وفعالية عناصر الوحدات الخاصة، والبرامج التدريبية التي تخضع لها ونوعية التمارين التي تقوم بأدائها.

زيارة مدرسية

نظّم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، زيارة لعدد من طلبة المدارس في الإمارة إلى المدينة التدريبية في الروية، لمشاهدة منافسات اليوم الرابع من البطولة.

وقال العقيد عبد الله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إن المركز يسعى لتزويد الطلبة بالمعرفة والتكتيك العسكري بشقيه الرياضي والتقني، وزرع قيم إيجابية بنفوسهم من خلال دمجهم بالفعاليات المتنوعة لشرطة دبي، بما يعزز فتح آفاق أكثر رحابة أمام الطلبة نحو مستقبل أكثر تخصصية.