«إم جي إيه إنترتينمنت» تشارك في مهرجان «غيرل غيمر» دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة «إم جي إيه إنترتينمنت»، أكبر شركة عالمية خاصة في مجال تصنيع ألعاب الأطفال، مشاركتها في النهائيات العالمية لمهرجان «غيرل غيمر» للألعاب الافتراضية الرقمية التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 19 حتى 22 الجاري في ميدان غراند ستاند.

وستتعاون شركة الألعاب الافتراضية جالاكسي ريسر الجهة المُنظّمة للمهرجان مع شركة إم جي إيه إنترتينمنت، لتقديم سلسلة من الفعاليات المفعمة بالحيوية والمرح خلال المهرجان وفي مقدمتها فعاليتانمرتبطان باثنين من أهم ألعاب الأطفال الشهيرة للشركة وهما إل أو إل سوربرايز! (بالاشتراك مع بي بي كوسبلاي) وليتل تايكس، وستقدم أيضاً ليتل بيبي بام الأحدث بين ألعاب الشركة العملاقة التي ستطلق خلال المهرجان كذلك سلسلة الألعاب الجديدة «نا! نا! نا! سوربرايز» لأول مرة في المنطقة.

وتتمتع ألعاب «إل أو إل سوربرايز!» بشعبية كبيرة بين أطفال العالم منذ ديسمبر 2016 وتحولت إلى ظاهرة عالمية جعلت منها أفضل ألعاب الأطفال مبيعاً في العالم وقادت حملةً متميزة شارك فيها عشاق جمع المقتنيات النادرة.

وسيحظى محبّو ألعاب «إل أو إل سوربرايز!» في الشرق الأوسط بفرصة المشاركة في الفعالية الحصرية التي تنظمها الشركة، وتقدم من خلالها عروض أزياء، وحفل إطلاق «بي بي كوسبلاي»، وفعاليات ترفيهية حيّة، ومتجراً مؤقتاً، والكثير من الفعاليات الأخرى التي يستضيفها مهرجان «غيرل غيمر».

كما ستنظم الشركة عملاق صناعة ألعاب الأطفال فعالية ليتل تايكس بلاي داي خلال النهائيات العالمية لمهرجان غيرل غيمر للألعاب الافتراضية الرقمية في دبي، حيث تعد ليتل تايكس من الأسماء الشهيرة في عالم الألعاب ويستمتع بها الأطفال من كافة الأعمار.

وتأتي فعالية ليتل تايكس بلاي داي ثمرةً لأحدث تعاون بين ليتل تايكس وليتل بيبي بام، أكبر قناة في العالم متخصصة في بث أغاني الأطفال، حيث حصدت أكثر من 22 مليار مشاهدة على يوتيوب، وجمعت 24 مليون اشتراك من مختلف أنحاء العالم، علماً أن منتجات ليتل تايكس وليتل بيبي بام ستظهر لأول مرة خلال النهائيات العالمية لمهرجان غيرل غيمر للألعاب الافتراضية الرقمية.

كما ستقوم شركة إم جي إيه إنترتينمنت بالكشف عن سلسلة نا! نا! نا! سوربرايز من ألعاب الأطفال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، خلال النهائيات العالمية لمهرجان غيرل غيمر للألعاب الافتراضية الرقمية.

وتعتبر ألعاب نا! نا! نا! سوربرايز أحدث إصدارات إم جي إيه إنترتينمنت.

وستبدأ هذه المفاجأة الثنائية بفعالية رش قصاصات الورق الملون الرائعة التي ستكشف النقاب عن حقيبة ملونة تحتوي على إكسسوارات وألعاب مصنعة لأول مرة من مواد طرية ويمكن تحريكها.