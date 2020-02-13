موغوروزا في دولية دبي للتنس بـ«دعوة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقت الإسبانية غاربيني موغوروزا، الحائزة على لقب اثنتين من البطولات الأربع الكبرى، بطاقة دعوة «وايلد كارد» للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق منافساتها الاثنين المقبل على استاد السوق الحرة بدبي، تشارك موغوروزا، بطلة دورتي فرنسا وويمبلدون المفتوحتين للتنس، في بطولة دبي عقب العروض الرائعة التي قادتها إلى نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، حيث ألحقت الهزيمة في طريقها بالأوكرانية الينا سفيتولينا، بطلة دبي مرتين، والرومانية سيمونا هاليب، حاملة لقب ويمبلدون، قبل أن تخسر معركتها لإحراز ثالث لقب لها في بطولات جراند سلام، بسبب إصرار الأمريكية صوفيا كينين على حرمانها من تحقيق ذلك الإنجاز، وتعاني المصنفة 16 عالمياً أحياناً من عدم الاستقرار في ثبات الأداء، حيث أنهت الموسم الماضي في التصنيف 36، قبل أن يعيدها نجاحها في ملبورن إلى قائمة متصدرات التصنيف الـ 20، وهو أفضل تصنيف حققته منذ عام تقريباً.

وتنافس موغوروزا ضمن قائمة تضم أفضل لاعبات التنس في العالم، بمن فيهن المخضرمة كيم كليسترز، وسيمونا هاليب، بطلة ويمبلدون 2019، وصوفيا كينين، حاملة لقب أستراليا المفتوحة 2020، والينا سفيتولينا، بطلة دبي في عامي 2017 و2018، وبيليندا بنتشيش، حاملة اللقب، وكارولينا بليسكوفا، بطلة دورة بريزبن مؤخراً، إضافة إلى كيانغ وانغ، التي أنزلت الهزيمة بالأمريكية سيرينا ويليامز الشهر الماضي في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، ووصلت إلى ربع نهائي شينزن المفتوحة، وكذلك أناستازيا بافليشينوفا، التي بلغت ربع نهائي ملبورن.

وأشاد صلاح تهلك، مدير البطولة، بالأداء العالي لـ موغوروزا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، ورحب بمشاركتها في النسخة السنوية العشرين لبطولة دبي لتنس السيدات.