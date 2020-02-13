إغلاق التسجيل في «الشراعية 60» قدماً اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يغلق اليوم، باب التسجيل للمشاركة في أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظهر يوم السبت المقبل في شواطئ دبي، وأعلنت اللجنة المنظمة عن البرنامج الزمني الخاص بالسباق ودعت النواخذة والملاك والبحارة إلى الوصول مبكراً إلى نقطة التجمع حسب الإحداثيات التي سترسل إلى الملاك والنواخذة، ومن ثم التحرك إلى نقطة البداية، وأبلغت اللجنة المنظمة للحدث كل النواخذة والملاك الذين لم يسبق لهم التسجيل باستكمال الإجراءات اليوم، من أجل اعتماد القائمة النهائية للسفن المشاركة.