جواهر القاسمي تمنح حياة آل خليفة وسام العطاء في ختام «عربية السيدات» للأندية

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

منحت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسام العطاء رفيع المستوى، للشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة رياضة المرأة باللجنة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي اختتمت أمس، خلال استقبال سموها للوفود المشاركة في النسخة الخامسة للدورة، أول من أمس، في قصر البديع، وجاء تكريم الشيخة حياة آل خليفة، لدورها الريادي في دعم المرأة الرياضية، ومساهماتها الجليلة في تطوير قطاع الرياضة العربية بشكل عام، وبحثت سموها مع رؤساء الوفود، واقع المرأة الرياضية العربية، وسبل الارتقاء به، واستمعت لآرائهم حول الدورة الحالية، ومجالات تطويرها، لتعزز مكانتها كحاضنة لمستقبل المرأة الرياضية في الوطن العربي، ومن جهتها، ثمّنت الشيخة حياة، الجهود الكبيرة والفاعلة التي تقودها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في سبيل الارتقاء بالواقع الرياضي النسائي في الوطن العربي.

ريادة وتميز

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، أن «عربية السيدات»، أصبحت مدعاة للفخر والاعتزاز، لما تسطره من نجاحات باهرة، النسخة تلو الأخرى، وإسهامها في التطور الرياضي، من خلال رفدها المنتخبات الوطنية باللاعبات الموهوبات، ليواصلن مشوارهن على طريق البطولة، وتحقيق إنجازات لبلادهن، وقالت: الرعاية التي توليها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، امتدت، ومن خلال هذا الملتقى الرياضي النسائي الناجح، لتشمل الرياضيات من دول الوطن العربي، وهذا بالتأكيد يسهم في منحهن فرص ممارسة الرياضة، والتفوق في ميادينها وتطوير مستوياتهن، بما يفيدهن في مشوارهن الرياضي، ويسهم في إعدادهن للاستحقاقات الدولية على المستويات كافة، خاصة أن الرياضة تعد مطلباً ضرورياً للحفاظ على صحتها وكفاءتها البدنية، للاضطلاع بمهامها في مسيرة التنمية المستدامة.

وعلى صعيد المنافسات الختامية، وعلى تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة الطائرة، انتزع فريق الصفاقسي التونسي، المركز الثالث والميداليات البرونزية، بفوزه على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بثلاثية نظيفة.